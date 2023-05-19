Растения для ленивых садоводов: что может цвести на участке практически без ухода

И такие варианты действительно есть. Например, цветением петунии можно наслаждаться с весны до осени, а уход ей практически не нужен.

Можно посадить герань с цветами разного оттенка. Она не погибнет, даже не поливать ее несколько недель.

Хосты тоже прекрасно чувствуют себя при нерегулярном поливе, причем даже в жаркую погоду. Они выносливы и прекрасно гармонируют с другими растениями.

Интересный вариант – седум, способный выжить даже в самых сложных условиях и порадовать дачника долгим цветением.