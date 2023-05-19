Почему нельзя сажать березу рядом с домом: суеверия или реальная опасность

По поводу посадки березы существует множество суеверий. Одно из них – способность дерева привлекать неупокоенные души умерших людей.

Считается, что человек, который посадить рядом с домом березу, будет обречен на одиночество и несчастья.

Но даже несуеверные люди не сажают рядом с домом березу, поскольку это действительно опасно.

Дерево вырастает достаточно высоким, у него очень развитая корневая система, которая может разрушить фундамент дома.

Во время весеннего цветения на дереве появляются сережки, покрытые пыльцой, которая является сильным аллергеном.