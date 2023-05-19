Дачники рассказали, как привлечь в огород дождевых червей

Для начала стоит отказаться от перекапывания огорода на значительную глубину, поскольку так разрушается среда обитания червей.
Не стоит использовать в огороде минеральные удобрения. От них черви или погибнут, или уйдут на более безопасные для них территории.
Червям необходимо питание, которым для них служат опавшие листья и ботва однолетних растений.
Вместо того, чтобы собирать все это и отправлять в костер или компост, стоит задуматься о создании благоприятных условий для дождевых червей.
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