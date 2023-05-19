Дачники рассказали, чем полить почву, чтобы на ней больше не росли сорняки

Но есть простой способ уничтожить сорные растения, причем так, что он еще долго не появятся на участке.

Для этой цели можно использовать обычную молочную сыворотку. Из нее получается отличное средство от сорняков.

Сывороткой нужно полить и сорные растения, и почву, на которой они росли. Это поможет избавиться от травы и помешает ей вырасти снова.

Кстати, молочная сыворотка может пригодиться и для других целей. Например, ее можно использовать как удобрение и для профилактики грибковых заболеваний огородных культур.