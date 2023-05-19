Дачники рассказали, как посадить на своем участке выкопанную в лесу чернику

Выкопать в лесу чернику для посадки на даче вполне реально, но необходимо учитывать несколько нюансов.

Черничные побеги засыхают на второй год после плодоношения, вместо них появляются новые. Поэтому побеги для посадки можно брать в лесу только весной.

У кустов поверхностные корни, поэтому пересаживать их нужно вместе с подложкой, состоящей из мха и листьев.

В лесу нужно выбирать большие кусты, лучше всего те, что растут на кочках. Предварительно нужно подготовить на участке грунт для посадки черники.