Как использовать свекольный отвар для подкормки растений: не выливайте полезное удобрение

Вместо того, чтобы выливать ее, можно подкормить домашние растения, как здоровые, так и болеющие.

Свекольный отвар нужно остудить и разбавить отстоявшейся водой в соотношении 1:1, а затем использовать для полива.

Если использовать такую подкормку трижды в неделю, уже через месяц даже нездоровые растения дадут новые побеги и бутоны.

Но важно помнить, что для полива растений подойдет только свежий отвар свеклы, хранить его про запас нельзя.