Дачники рассказали, как использовать высушенную банановую кожуру в огороде

Из нее можно приготовить натуральное удобрение, содержащее фосфор, магний, марганец, цинк и множество других полезных веществ.
Для такого состава не потребуются никакие химические добавки, поэтому урожай получится экологически чистым.
Нужно взять 5 шкурок от бананов, высушить их, залить 3 л воды и оставить все это в теплом месте на трое суток.
Затем полученный раствор используется для полива огородных растений, и качество урожая заметно возрастает.
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