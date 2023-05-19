Дачники рассказали, как использовать высушенную банановую кожуру в огороде

Из нее можно приготовить натуральное удобрение, содержащее фосфор, магний, марганец, цинк и множество других полезных веществ.

Для такого состава не потребуются никакие химические добавки, поэтому урожай получится экологически чистым.

Нужно взять 5 шкурок от бананов, высушить их, залить 3 л воды и оставить все это в теплом месте на трое суток.

Затем полученный раствор используется для полива огородных растений, и качество урожая заметно возрастает.