Сербия: новая демонстрация в Белграде после массовых убийств

Уже третий раз за две недели люди массово выходят на улицы после перестрелок, посеявших ужас в маленькой балканской стране.

3 мая 13-летнего мальчика обвинили в убийстве девяти учеников и охранника школы, которую он посещал в центре Белграда. Менее чем через 48 часов балканскую страну потрясла новая стрельба, когда 21-летний мужчина застрелил восемь человек в деревнях под Белградом.

«Мы шокированы, мы не можем понять, мы злы», — сказала Елена Михайлович толпе, собравшейся перед парламентом: «Это вопрос, который мы все задаем себе: какую страну мы собираемся оставить нашим детям?».

Это крупнейшие протесты более чем за два десятилетия, когда люди массово вышли на улицы, чтобы свергнуть лидера страны Слободана Милошевича.

Протестующие требуют отзыва лицензий у телеканалов, транслирующих программы насилия, а также запрета проправительственных газет, разжигающих напряженность.