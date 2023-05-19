Не сажайте эти растения рядом с малиной, если не хотите лишиться урожая ягод

Рядом с малинником не должны расти деревья. Их мощная корневая система помешает кустам получать полезные вещества из почвы.

Щавель угнетает рост малины, поэтому его сажают рядом только с одной целью – чтобы малинник не разрастался.

Картофель и томаты подвержены тем же заболеваниям, что и малина. Посадив их рядом, можно не сомневаться, что болезни не дадут малине принести хороший урожай.

Облепиха, растущая рядом с кустами малины, будет отбирать у нее воду, без которой созревание ягод невозможно.