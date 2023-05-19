Энергетик для огурцов: как обычный глицерин поможет увеличить урожай в разы

Этот дешевый препарат укрепляет иммунитет растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.
Глицерин помогает предотвратить болезни, улучшает свойства почвы, приготовить из него удобрение можно за несколько минут.
Для этого необходимо влить 1 ч.л. глицерина в 1 л отстоявшейся воды и опрыскать этим раствором огурцы.
Его можно использовать и для полива под корень. Такую подкормку следует повторять каждые две недели.
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