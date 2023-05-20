Как избавиться от тли на плодовых деревьях, если ни одно средство не помогает

Но бывает так, что ни одно из средств, которые широко используют садоводы, не дает результатов.

В таком случае стоит попробовать эффективный, но безопасный метод, не требующий использования химии.

Нужно взять литр древесной золы, залить его кипятком, остудить и процедить, а потом довести объем до 5 л водой.

Остается только добавить туда 10 капель йода и немного хозяйственного мыла и обработать деревья, на которых поселилась тля.