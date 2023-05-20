Секретный способ посадки лука, при котором вырастает гигантский урожай – соседи будут в шоке

Для использования этого метода нужно сделать на грядке борозды через каждые 20 см и посыпать их мелом.
В почву следует внести древесную золу вместе с компостом, разрыхлить землю, но не слишком сильно.
Семена лука перед посадкой замачивают на 20 минут в воде с добавлением нашатырного спирта (ложка нашатыря на ведро воды).
Корневую систему лука окунают в смесь соли, перца чили и золы, а затем сажают севок на глубину примерно в 8 см.
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