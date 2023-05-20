Как избавиться от неприятного запаха компостной кучи: способ, о котором вы не подозревали

Но есть способ сделать так, чтобы навсегда забыть о зловонии, исходящей от места приготовления будущего удобрения.

Для этого необходимо грамотно организовать структуру компостной кучи: прокладывать ее слои скошенной травой.

Чем толще слой зелени, тем меньше будет шансов почувствовать запах компоста, даже находясь совсем рядом.

С этой же целью можно использовать опилки или бумагу. Единственный нюанс: бумага не должна быть глянцевой.