Как избавиться от неприятного запаха компостной кучи: способ, о котором вы не подозревали

Но есть способ сделать так, чтобы навсегда забыть о зловонии, исходящей от места приготовления будущего удобрения.
Для этого необходимо грамотно организовать структуру компостной кучи: прокладывать ее слои скошенной травой.
Чем толще слой зелени, тем меньше будет шансов почувствовать запах компоста, даже находясь совсем рядом.
С этой же целью можно использовать опилки или бумагу. Единственный нюанс: бумага не должна быть глянцевой.
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