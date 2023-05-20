Дачники предупредили, с чем нельзя смешивать золу для удобрения огорода

Но у древесной золы есть одна особенность, о которой многие дачники просто не знают, поэтому портят подкормку.

Древесную золу нельзя смешивать с некоторыми органическими удобрениями и минеральными составами.

Например, ее не используют вместе с навозом, поскольку эти удобрения используются в разное время.

Так, под картофель вносят перепревший навоз, присыпают почвой, помещают туда клубень, и только после этого присыпают его золой.