Агрономы рассказали, как вырастить сочные и сладкие помидоры с помощью обычной соды

Избежать такой проблемы позволяет обычная пищевая сода, если правильно использовать ее при выращивании томатов.

Сода применяется для обработки почвы на грядках, где растут помидоры. Ее можно просто насыпать под кусты.

Такое средство раскисляет грунт, поэтому у плодов появляется необычайно сладкий выраженный вкус.

Но сыпать соду нужно аккуратно, чтобы она не попадала на плоды или на листья растения, иначе можно погубить урожай.