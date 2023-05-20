Цветоводы составили пошаговую инструкцию выращивания роскошных гладиолусов

Для выращивания роскошных цветов необходима специальная подкормка, состоящая из мочевины и сульфата калия.
Следующее удобрение потребуется, когда появятся цветоносы. На этот раз применяется водный раствор нитрофоски с добавлением бора.
Гладиолусы нужно подкармливать и после цветения. Для этого необходимо смешать сульфат калия и суперфосфат.
Важно также подобрать подходящих соседей для шпажника. Лучше всего растение будет цвести рядом с бархатцами.
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