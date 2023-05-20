Для чего дачники выращивают на участке чистотел: сорняку нашлось неожиданное применение

Он представляет собой яд, который не наносит вреда растениям, зато может уничтожать насекомых-вредителей.
С помощью чистотела можно эффективно бороться с тлей, листоверткой, паутинным клещом и многими другими вредителями.
Для приготовления средства против паразитов нужно измельчить зелень двух больших кустов, залить ее 10 л воды, настоять 3 часа.
После этого раствор переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают им огородные растения, а оставшийся жмых можно использовать в качестве мульчи.
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