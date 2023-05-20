Как надолго избавиться от червей на малине: поможет деревенский способ

Для борьбы с вредителями необходимо всегда убирать листву, опадающую с кустарника, поскольку в ней могут прятаться вредители.
Необходимо также перекапывать почву между рядами в малиннике и проводить весеннюю обрезку.
Перед цветением малины ее нужно опрыскивать инсектицидными препаратами, например, «Кинмиксом» или «Интавиром».
Повторная обработка такими средствами должна проводиться в период образования бутонов, тогда ягоды не будут червивыми.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__