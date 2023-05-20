Как надолго избавиться от червей на малине: поможет деревенский способ

02:30 2023-05-20

Главные вредители малины – это малинный жук и гроздевая листовертка. Именно из-за них ягоды становятся червивыми.

Для борьбы с вредителями необходимо всегда убирать листву, опадающую с кустарника, поскольку в ней могут прятаться вредители.

Необходимо также перекапывать почву между рядами в малиннике и проводить весеннюю обрезку.

Перед цветением малины ее нужно опрыскивать инсектицидными препаратами, например, «Кинмиксом» или «Интавиром».

Повторная обработка такими средствами должна проводиться в период образования бутонов, тогда ягоды не будут червивыми. 

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