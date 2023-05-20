Садоводы объяснили, почему нельзя вытягивать морковь за ботву при уборке урожая

Дело в том, что стебли у этого растения достаточно слабые, ботва легко отрывается у самого основания.

На моркови образуется ранка, через которую внутрь проникают вредоносные микроорганизмы и бактерии.

При таких повреждениях морковь уже не будет долго храниться. Собирать урожай нужно при помощи ил или лопаты.

Ком земли вместе с корнеплодом следует аккуратно поддевать, доставать морковь, отряхивать почву и срезать ботву.