Садоводы объяснили, почему нельзя вытягивать морковь за ботву при уборке урожая

Дело в том, что стебли у этого растения достаточно слабые, ботва легко отрывается у самого основания.
На моркови образуется ранка, через которую внутрь проникают вредоносные микроорганизмы и бактерии.
При таких повреждениях морковь уже не будет долго храниться. Собирать урожай нужно при помощи ил или лопаты.
Ком земли вместе с корнеплодом следует аккуратно поддевать, доставать морковь, отряхивать почву и срезать ботву.
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