Садоводы объяснили, почему нельзя вытягивать морковь за ботву при уборке урожая

02:46 2023-05-20

При сборе урожая моркови нельзя вытаскивать корнеплоды за ботву, поскольку это причинит им вред.

Дело в том, что стебли у этого растения достаточно слабые, ботва легко отрывается у самого основания.

На моркови образуется ранка, через которую внутрь проникают вредоносные микроорганизмы и бактерии.

При таких повреждениях морковь уже не будет долго храниться. Собирать урожай нужно при помощи ил или лопаты.

Ком земли вместе с корнеплодом следует аккуратно поддевать, доставать морковь, отряхивать почву и срезать ботву.

Показать следующие комментарии
Фото