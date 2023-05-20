В США указали три причины, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО

Как считает Джон Дени, американский военный эксперт, принятие Украины в НАТО приведет к невозможности урегулирования конфликта с Россией.

В этом случае руководство Москвы будет считать свою политику правильной, а принципы Альянса будут поставлены под сомнение.

Мнение Дени приводит РИА Новости, опираясь на издание Foreign Policy.

Согласно источнику, первым препятствием для принятия Украины в НАТО является высокий риск эскалации и отсутствие возможности мирного разрешения кризиса.

Второе препятствие заключается в том, что в случае вступления Украины в НАТО Москва будет уверена в своей абсолютной правоте в развернувшемся вооруженном конфликте.

Третье основание для того, чтобы не принимать Украину в НАТО, это непосредственно принципы Альянса.

Джон Дени подытожил свои размышления так: Киев просто не готов стать одним из членов Североатлантического альянса.