В США указали три причины, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО

Как считает Джон Дени, американский военный эксперт, принятие Украины в НАТО приведет к невозможности урегулирования конфликта с Россией.
В этом случае руководство Москвы будет считать свою политику правильной, а принципы Альянса будут поставлены под сомнение.
Мнение Дени приводит РИА Новости, опираясь на издание Foreign Policy.
Согласно источнику, первым препятствием для принятия Украины в НАТО является высокий риск эскалации и отсутствие возможности мирного разрешения кризиса.
Второе препятствие заключается в том, что в случае вступления Украины в НАТО Москва будет уверена в своей абсолютной правоте в развернувшемся вооруженном конфликте.
Третье основание для того, чтобы не принимать Украину в НАТО, это непосредственно принципы Альянса.
Джон Дени подытожил свои размышления так: Киев просто не готов стать одним из членов Североатлантического альянса.