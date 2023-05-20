Science: каждое второе озеро на Земле теряет воду

Согласно данным, около 25 процентов населения мира живут рядом с озером, которое теряет воду.

Для своего исследования ученые из США, Франции и Саудовской Аравии изучили 1972 крупнейших озера и водохранилища мира и оценили спутниковые снимки с 1992 по 2020 год.

Вывод настораживает: в 53 процентах озер количество воды уменьшилось со скоростью 22 гигатонны воды в год.

За весь период исследования было потеряно 603 кубических километра воды. Это в 17 раз превышает объем воды в озере Мид, самом большом водохранилище в Соединенных Штатах.

«Озера находятся в бедственном положении по всему миру, и это возымеет далеко идущие последствия», — рассказал AFP один из авторов исследования Баладжи Раджагопалан из Университета Колорадо в Боулдере: «Они позволяют человечеству выживать, но не получают того уважения, которого заслуживают».

Озера занимают около трех процентов поверхности земли, но представляют собой 87 процентов жидкой пресной воды на нашей планете.