В Сети завирусилось видео с кадрами, на которых видно, как Байден сражается с собственным зонтом

Момент, где Джо Байден некоторое время безуспешно пытался открыть большой черный зонт, попал на видео и был выложен в интернет.

Ролик очень быстро стал вирусным в Твиттере, пользователи ретвитнули его более ста раз, в комментариях прозвучали насмешки в адрес президента. Об этом сообщает RNC.

Видео, вырезанное из трансляции телеканала C-SPAN, было размещено в Твиттере Республиканским национальным комитетом.

На кадрах видно, что Байдена встречают у трапа представители принимающей страны, они начинают общаться под проливным дождем.

Зонт президента при этом остается закрытым, так как он не смог с ним справиться. Через некоторое время промокшего главу Белого дома все же прикрыли зонтами сами встречающие.

Чуть позже Байден все-таки смог, наконец, "победить" собственный зон и раскрыть его.