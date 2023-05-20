Как нельзя поливать томаты: ошибки, которые допускает каждый второй дачник

Речь идет о возникновении характерных для этого растения заболеваний.

Чтобы этого не случилось нужно запомнить список запрещенных действий.

Во-первых, нельзя поливать томаты холодной водой, из-за холода растение испытывает серьезный стресс и у него снижается иммунитет.

Вода должна примерно соответствовать температуре воздуха, иначе томат будет болеть.

Также нужно знать, что количество воды при поливе должно быть разным-это зависит от этапа роста растения.

Когда томаты начинают цвести объём воды необходимо постепенно увеличивать.

Поливать томаты нужно таким образом, чтобы вода попадала не на стебель, а на участок почвы чуть дальше.

Этот стиль полива поможет избежать оголения прикорневой системы, которое также может привести к болезни растения.

Ну и в конце во время появления плодов нужно следить чтобы почва на которой растут томаты оставалась влажной т. к. сухой грунт отрицательно скажется на состоянии плодов.

Но и заливать помидоры тоже не надо иначе они будут гнить.