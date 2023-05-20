Исследование показало, что левое ухо лучше реагирует на хорошие новости

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), метод визуализации мозга, который измеряет активность областей мозга в естественных условиях, обнаруживая локальные изменения кровотока.

Хорошие новости были бы еще лучше, если бы их вдули в левое ухо.

В статье, опубликованной в эту пятницу, 19 мая, в Frontiers in Neuroscience, швейцарские нейробиологи обнаружили, что мы сильнее реагируем на положительные человеческие звуки, такие как смех или приятные вокализации, когда они исходят слева от нас.

«Здесь мы показываем, что человеческие вокализации, вызывающие положительные эмоциональные переживания, вызывают сильную активность в слуховой коре головного мозга, когда они исходят с левой стороны слушателя. Это не тот случай, когда позитивные звуки исходят спереди или справа», — объясняет доктор Сандра да Коста, научный сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии.

Вокализации с нейтральной или отрицательной эмоциональной ценностью, например, означающие гласные или испуганные крики, а также звуки, отличные от человеческих вокализаций, не имеют такой связи с левой стороной», — добавила она в исследовании.

Ученые сравнили интенсивность, с которой мозг 13 добровольцев реагировал на звуки, исходящие слева, спереди или справа. Это были женщины и мужчины лет двадцати, все правши, и ни у кого из них не было музыкального образования.

Исследователи сравнили реакцию мозга на шесть категорий звуков: в дополнение к положительным человеческим вокализациям, таким как эротические звуки, они выпускали нейтральные и отрицательные вокализации, такие как бессмысленные гласные и крик ужаса, а также положительные, нейтральные и отрицательные звуки.

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), метод визуализации мозга, который измеряет активность областей мозга в естественных условиях, обнаруживая локальные изменения кровотока.

Они сравнили интенсивность, с которой мозг 13 добровольцев реагировал на звуки, исходящие слева, спереди или справа.

Это были женщины и мужчины лет двадцати, все правши, и ни у кого из них не было музыкального образования.

Исследователи сравнили реакцию мозга на шесть категорий звуков: в дополнение к положительным человеческим вокализациям, таким как эротические звуки, они выпускали нейтральные и отрицательные вокализации, такие как бессмысленные гласные и крик ужаса, а также положительные, нейтральные и отрицательные звуки, такие как хлопки, ветер и тикающая бомба замедленного действия.

Они сосредоточились на областях мозга, которые, как известно, важны на ранних стадиях обработки звука, первичных слуховых областях A1 и R, других окружающих слуховых областях и «голосовой области» (VA).

Каждая из этих областей находится в левом и правом полушариях головного мозга.

Результаты показали, что области A1 и R обоих полушарий были максимально активированы при прослушивании положительных вокализаций, исходящих слева, и значительно меньше при прослушивании положительных вокализаций, исходящих спереди или сзади, справа, нейтральных или отрицательных вокализаций, или не- вокализации.