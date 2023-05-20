Вырастить картошку в таре: это облегчит уход и вдвое увеличит урожай

Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" рассказал о проверенном им опыте выращивания картофеля в ведрах. В принципе, можно взять любую тару: мешки, ящики и так далее.

Плюс в том, что основные хлопоты по уходу за кустом приходятся только на момент посадки. А потом их можно сократить до минимума и при этом получить отличный урожай. С чего начать?

Тару надо подготовить заранее. Можно взять старые пластиковые 10-литровые ведра. На дне тары сделать дренажные отверстия. Клубни перед посадкой обеззаразить раствором марганцовки, прорастить. Затем положить на солнечное место.

Для приготовления почвы смешать одну треть садового грунта и две трети компоста. Дополнительно всыпать в емкость около 300 граммов древесной золы. Все компоненты перемешать.

Каждое ведро (пакет, ящик) заполнить примерно наполовину. Затем почвосмесь постепенно досыпать.

Высаживают клубни обычно в конце апреля либо начале мая. Но, в принципе, технология тем и хороша, что позволяет сделать это в любое время - то есть, вырастить картофель как ранний, так и очень поздний.

Если речь идет об очень раннем картофеле, который сажают в апреле и ведра устанавливают в теплице, то в таком случае желательно на дно положить слой травы или соломы - они согреют клубни при перегнивании.

При посадке в ведро надо насыпать около 15 см почвосмеси. Положить пару клубней. Затем досыпать почву до половины емкости. Полить отстоявшейся водой. Емкости с картофелем можно выставлять в любом месте - главное, чтобы там было солнце.

Когда ботва подрастет до 10-15 см, надо подсыпать почвосмесь - так, чтобы на поверхности были лишь верхние листики. По мере роста грунт постепенно подсыпать.

Картофель надо пару раз дополнительно подкормить. Для этого отлично подойдет раствор древесной золы. Для его приготовления 2 ст.л. золы надо развести с 1 л воды, дать настояться сутки и полить растения.

При такой технологии с каждого ведра реально собрать около 3 кг крупных и сочных клубней.