Вырастить картошку в таре: это облегчит уход и вдвое увеличит урожай

Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" рассказал о проверенном им опыте выращивания картофеля в ведрах. В принципе, можно взять любую тару: мешки, ящики и так далее.
Плюс в том, что основные хлопоты по уходу за кустом приходятся только на момент посадки. А потом их можно сократить до минимума и при этом получить отличный урожай. С чего начать?
Тару надо подготовить заранее. Можно взять старые пластиковые 10-литровые ведра. На дне тары сделать дренажные отверстия. Клубни перед посадкой обеззаразить раствором марганцовки, прорастить. Затем положить на солнечное место.
Для приготовления почвы смешать одну треть садового грунта и две трети компоста. Дополнительно всыпать в емкость около 300 граммов древесной золы. Все компоненты перемешать.
Каждое ведро (пакет, ящик) заполнить примерно наполовину. Затем почвосмесь постепенно досыпать.
Высаживают клубни обычно в конце апреля либо начале мая. Но, в принципе, технология тем и хороша, что позволяет сделать это в любое время - то есть, вырастить картофель как ранний, так и очень поздний.
Если речь идет об очень раннем картофеле, который сажают в апреле и ведра устанавливают в теплице, то в таком случае желательно на дно положить слой травы или соломы - они согреют клубни при перегнивании.
При посадке в ведро надо насыпать около 15 см почвосмеси. Положить пару клубней. Затем досыпать почву до половины емкости. Полить отстоявшейся водой. Емкости с картофелем можно выставлять в любом месте - главное, чтобы там было солнце.
Когда ботва подрастет до 10-15 см, надо подсыпать почвосмесь - так, чтобы на поверхности были лишь верхние листики. По мере роста грунт постепенно подсыпать.
Картофель надо пару раз дополнительно подкормить. Для этого отлично подойдет раствор древесной золы. Для его приготовления 2 ст.л. золы надо развести с 1 л воды, дать настояться сутки и полить растения.
При такой технологии с каждого ведра реально собрать около 3 кг крупных и сочных клубней.
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