Борная кислота - чудодейственное средство для сада и огорода

Садоводам и огородникам нужно всегда иметь в запасе два-три пакетика борной кислоты.

Именно с помощью этого средства возможно добиться формирования обильных завязей на растениях и увеличить урожай примерно в полтора раза.

На этом "чудодейственное" действие борной кислоты не заканчивается. Она напрямую влияет на будущую лежкость плодов, так как за счет нее в овощах и ягодах увеличивается количество сухого вещества, и они становятся более сладкими и красивыми.

Еще борная кислота активно стимулирует рост молодых побегов. Использовать ее нужно в период бутонизации, цветения и появления завязей.

Для приготовления раствора нужно размешать 2 грамма борной кислоты в литре горячей воды, а затем вылить его в ведро холодной воды.

Раствор распыляется по листьям, цветам, бутонам и завязям разных садово-огородных культур.