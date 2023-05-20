Яблони отцвели: чем их подкормить на этом этапе, чтобы урожайность зашкаливала

На такой фазе эффективно использовать комплексные подкормки - по типу нитроаммофоски с микроэлементами, дозировка 40г на 10л воды. Это - норма на 1кв.м почвы.

Для этих целей подойдут также специальные удобрения, где есть пометка «Для плодовых деревьев». Можно применять монофосфат калия, расход вещества - 15г на 10л воды.

Органические подкормки после цветения яблонь также полезны. Но в них меньше различных питательных веществ и очень много азота, уточняет автор канала "Любимая дача. Сад и огород" на платформе Дзен.

Но, если есть стойкое желание практиковать именно органическое земледелие, яблоням в этот период надо предложить перегоревший куриный помет (развести с водой в соотношении 1:20), лежалый навоз (1:10).

Еще один вариант - зольный настой. Для его приготовления надо 1л золы развести в 10л воды. Можно сделать зеленое удобрение. При этом самую большую пользу дает крапива.

Чтобы приготовить такую подкормку, надо заполнить сорняками тару и залить пустоты водой. Дать побродить неделю, раз в сутки при этом перемешивать.

Потом процедить и разбавить с водой в соотношении 1:10. Отработанными сорняками можно мульчировать грядки и приствольные круги посадок.