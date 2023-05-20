Ягод будет некуда девать: чем для этого подкормить в сезон клубнику

Кто не хочет вырастить крупную, сочную клубнику, урожай которой при этом бы зашкаливал? Автор телеграмм-канала "Моя дача. Сад и огород" подсказала, чем для этого нужно подкормить ягодник.

Она рекомендует первую подкормку провести для развития надземной части растений. Нужное количество азота растению даст куриный помет.

Для приготовления состава надо развести помет с водой - в соотношении 1:12. Либо - мочевиной (1 ст. ложка вещества на 10 л воды). На каждый куст клубники надо вылить около полулитра такого раствора. Причем делать это так, чтобы удобрение не попало на листву.

До цветения необходимо также каждый куст присыпать золой, расходуя при этом по 1 стакану вещества на куст. К слову, зола будет не только питать клубнику, но и защитит ее от долгоносика.

Если клубника ремонтантная, ее надо дважды посыпать золой - весной и в середине лета, до цветения.

Ягоды будут очень крупными и вкусными,а урожай - просто ошеломляющим.