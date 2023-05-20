Наклейки на бананах рассказывают об их экологичности

В банановых наклейках зашифрован определенный код с информацией о том, как они были выращены: с использованием удобрений и пестицидов либо без них.

Если на наклейке имеется 4-значный код с начальными цифрами 3 или 4 - значит, продукт был выращен способом интенсивного сельского хозяйства, возможно, с применением пестицидов и удобрений.

Если код на наклейке 5-значный и начинается с цифры 9, то бананы были выращены натуральным способом, как это было на протяжении многих веков. Иными словами, использовался органический метод выращивания без использования каких-либо удобрений и химии.

5-значный код, начинающийся с цифры 8, рассказывает о том, что бананы генетически модифицированы, то есть являются ГМО.