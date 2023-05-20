Витамин D нужно принимать правильно, чтобы не навредить организму

Если принимать этот витамин неправильно, он не принесет никакого эффекта. Наиболее часто при его приеме люди совершают три ошибки.

Нельзя принимать его в вечернее время, потому что он может подавлять главный гормон сна - мелатонин. Поскольку витамин D - это витамин солнца, принимать его нужно только утром.

Нельзя принимать витамин D без магния. Это может вызвать вымывание кальция из костей, скачки давления, боли в суставах.

Поэтому при приеме нужно добавлять магний в объеме примерно 400 мг. При желании можно добавить еще и витамин К2.

Нельзя принимать более 4000 единиц витамина D без предварительного анализа крови на содержание этого витамина в организме. Важно, чтобы нужную дозировку препарата подобрал врач именно на основании анализа.