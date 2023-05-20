Натуральность творога и сметаны можно проверить в домашних условиях

Качество сметаны дома всегда можно проверить с помощью воды. Если продукт натуральный, он полностью растворится в воде и окрасит ее в белый цвет.

А если это фальсификат с добавлением порошка и растительных масел, то при растворении в воде появятся комочки.

Проверить натуральность творога поможет йод. Иногда в творог добавляют крахмал с целью загустения, придания продукту лишней плотности и веса, чтобы выдать его за более жирный.

Если нанесенная на продукт капелька йода не меняет цвета, то в твороге точно нет крахмала. А если цвет йода изменился с желто-коричневого на фиолетовый, то крахмал в продукте присутствует на 100 %.