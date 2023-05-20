Автополив для огородных растений можно изготовить из пластиковой бутылки

Если на улице стоит невыносимая жара, но нет возможности поливать огород ежедневно, поможет пятилитровая емкость для воды.

Для начала между растениями нужно выкопать небольшую ямку. Затем в пятилитровой канистре из-под питьевой воды нужно проткнуть несколько отверстий в тех местах, которые будут расположены ближе к растениям.

Подготовленную канистру нужно наполнить водой для полива. Важный момент: крышку на ее горлышке необходимо плотно закрутить, иначе вода сразу выльется.

После этого канистра с водой днищем опускается в подготовленную ямку и обкладывается небольшим количеством сухой травы или сена.

Трава выкладывается вокруг бутылки таким образом, чтобы проколотые отверстия не забились, и присыпается сверху землей. Теперь в ближайшие два дня автополив растениям обеспечен!