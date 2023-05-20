Чтобы дыни успели созреть: как ухаживать за этим растением в средних широтах

Дыня образует плоды лишь на боковых плетях. Поэтому главный побег, лишь только начнут образовываться боковые, после пятого листа (либо после третьей пары листьев) следует обрезать. Это будет стимулировать быстрый рост боковых плетей.

С каждой стороны плети надо оставить только два боковых побега. В их пазухах и будут развиваться крупные женские цветки с утолщенными ножками (это зачатки плодов), которые опыляют насекомые.

Затем надо внимательно следить за появлением завязей. На каждом боковом побеге нужно оставить по одной - из расчета четыре плода по 1,5 кг на растение. Когда плоды вырастут до размера яблока, нужно обрезать верхушки боковых побегов на 3-4 листа выше плодов.

Из молодых растущих побегов надо удалить лишь те, что затеняют растение. Полностью куст обрезать нельзя, иначе он погибнет.

Обязательно надо мульчировать грядки с дынями соломой или травой. Мульча не даст плодам мокнуть или загнивать, меньше будет сорняков, а почва не перегреется и сохранит влагу.

Надо знать, что появление поздних плодов истощает растение, потому их также надо удалять.