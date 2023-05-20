Цветы любят бананы: как приготовить подкормку, которая укрепит здоровье обитателей клумбы

В банановых шкурках содержится много питательных веществ - это калий и фосфор, магний и кальций, которые очень полезны для развития растений. Скажем, калий помогает улучшить качество грунта, а фосфор - способствует развитию корней.

Магний и кальций также вносят свою лепту в улучшение здоровья растений, делая их устойчивее к болезням и вредителям.

Кроме того, банановые шкурки можно применять для мульчирования грунта - такая мера улучшит качество почвы и сохраняет влагу. Для этого надо измельчить шкурки, распределить их по поверхности земли возле растений. Разлагаясь, шкурки высвобождают питательные вещества, они и улучшают состав почвы.

Другой способ применения банановых шкурок — компостирование. Шкурки добавляют в компостную кучу либо ящик, чтобы они разлагались и превращались в питательное удобрение. Перед добавлением шкурок в компост их надо измельчить. Так они будут быстрее разлагаться и не займут много места.

Банановые шкурки можно использовать также для замачивания в воде, которую затем использовать для полива растений. Для этого нарезать шкурки на небольшие дольки, залить водой и дать настояться несколько дней.

Банановые шкурки порадуют очень многие виды цветов. И особенно те, которые любят кислую почву. В этом списке - розы, гладиолусы, фиалки, лютики.