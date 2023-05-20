Зачем огурцам аспирин: это средство спасает растение от желтизны листьев

Как и многие другие культуры, огурцы подвержены болезням. Нередко дачники сталкиваются с таким явлением, как пожелтение листьев и плодов растения. Оно может быть вызвано недостатком воды или питания, перезреванием, неправильной обрезкой или воздействием болезней или вредителей.

Как защитить огурцы от пожелтения и болезней? Способов борьбы с такими проблемами немало - как использование химических и биологических средств, так и народных рецептов и профилактических мер.

В этом списке есть и аспирин, который способен внести серьезную лепту в деле борьбы за здоровье культуры и плодов огурцов.

Аспирин содержит ацетилсалициловую кислоту, стимулирующую иммунную систему растений и повышающую их устойчивость к стрессу и засухе, перепадам температуры и инфекциям. Этот препарат также помогает растениям в усвоении питательных веществ из почвы, улучшает фотосинтез.

Как его использовать для огурцов? Все просто. Для этого надо растворить таблетку аспирина (500 мг) в 5-ти литрах воды и опрыскать таким раствором листья и плоды раз в неделю - с начала цветения и до конца уборки урожая.

Это позволит предотвратить пожелтение листьев и самих огурцов. Средство также защишает растение от болезней - таких, как мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость.

Аспирин безопасен для растений и для людей, он не загрязняет окружающую среду, стоит недорого, потому опытные дачники очень охотно им пользуются.