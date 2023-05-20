Дачный эксперт назвал четыре причины отсутствия кочанов у капусты

Да, иногда капуста ведет себя капризно, полностью лишая дачника урожая, что на первый взгляд кажется странным. Но это только на первый взгляд.

Одной из причин отсутствия кочанов может быть плохой семенной материал. Такое бывает, если семена приобретались в непроверенном ненадежном месте или хранились неправильно.

Возможно, все дело в рассаде, если она выросла чахлая и болезненная, то урожая не даст.

Другая причина - плохое место для посадки. Не высаживайте капусту в тени, даже небольшая полутень для нее - плохой вариант. В этом случае получить урожай будет очень сложно.

Если растения все время находятся на сквозняках, кочанов тоже может не быть.

Конечно же, дефицит питательных элементов тоже приведет к потере урожая. Позаботиться о плодородии почвы надо заранее.

Важно, чтобы в ней присутствовали в достаточном количестве самые важные для капусты элементы - азот и калий.

Подкормить саженцы можно куриным пометом или золой. После этого с завязями кочанов проблем быть не должно.

Недостаточные поливы также ведут к тому, что капуста выращивается "вхолостую" - без кочанов. Увлажняйте растения хотя бы раз в 7 дней, не жалея воды.

За 2-3 недели до момента сбора урожая поливы можно прекратить или сильно уменьшить.