Огородный эксперт пояснил, как правильно обрывать листья на помидорах для хорошего урожая

16:59 2023-05-20

Чтобы снять достойный урожай томатов, опытные дачники обрывают листья на растениях. В чем суть процедуры и как правильно ее проводить, рассказал эксперт.

Процедура удаления листиков на кустах томатов имеет важное значение для повышения урожайности этой овощной культуры.

Делается это для того, чтобы было много плодов и меньше гнили на них. Какие листики можно считать бесполезными и смело убирать их с растения?

Есть огородники, которые практикуют полное удаление листьев с томатов.

Объяснить такой подход легко: есть мнение, что растение, лишившись зеленой части, будет тратить все силы на формирование плодов.

А они, в свою очередь, будут расти крупные, красивые, сочные и быстрее созреют. На самом деле так и есть, и все же не надо доводить дело до крайности, убирая полностью все листья.

Убрать можно и нужно те листики, которые поражены грибковой инфекцией. Также это надо сделать с листьями, которые повреждены насекомыми-вредителями.

Зараженные листовые пластины обязательно убираем и сжигаем. Само растение надо обеззаразить.

Можно также удалить листочки, растущие в нижнем первом ярусе томатного куста. Обязательно обрываем листья, которые развиваются неправильно, уходя вглубь куста.

На этом нужно остановиться. Не увлекайтесь, убирать все листья не нужно, от этого помидорам можно навредить.

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