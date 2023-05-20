Огородный эксперт пояснил, как правильно обрывать листья на помидорах для хорошего урожая

Процедура удаления листиков на кустах томатов имеет важное значение для повышения урожайности этой овощной культуры.

Делается это для того, чтобы было много плодов и меньше гнили на них. Какие листики можно считать бесполезными и смело убирать их с растения?

Есть огородники, которые практикуют полное удаление листьев с томатов.

Объяснить такой подход легко: есть мнение, что растение, лишившись зеленой части, будет тратить все силы на формирование плодов.

А они, в свою очередь, будут расти крупные, красивые, сочные и быстрее созреют. На самом деле так и есть, и все же не надо доводить дело до крайности, убирая полностью все листья.

Убрать можно и нужно те листики, которые поражены грибковой инфекцией. Также это надо сделать с листьями, которые повреждены насекомыми-вредителями.

Зараженные листовые пластины обязательно убираем и сжигаем. Само растение надо обеззаразить.

Можно также удалить листочки, растущие в нижнем первом ярусе томатного куста. Обязательно обрываем листья, которые развиваются неправильно, уходя вглубь куста.

На этом нужно остановиться. Не увлекайтесь, убирать все листья не нужно, от этого помидорам можно навредить.