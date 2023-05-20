Арбуз привлекает слизней: как спасти урожай этой ягоды от вредителя

Арбузы нравятся не только тем, кто их возделывает, но и вредителям. И, если не принять меры, можно лишиться урожая. Какие меры помогут спасти эту ягоду?

Нужно опылить посевы смесью гашеной извести и табачной пыли (по 20 гр. на 1 кв.м). Можно также в этих целях использовать древесную золу. Повторить посыпки через 10-15 дней.

Можно также устроить ловушки: разложить на грядках увлажненные куски мешковины и фанеры, жгуты из травы. Как правило, любители под ними днем прячутся, и их можно собрать и уничтожить.

Еще один вариант приманки - из корок того же арбуза или дыни. Их следует вечером разложить по междурядьям, там и соберутся слизни. Утром останется только их собрать.

Спутники слизней - муравьи, которые тоже добавляют проблем на бахчевых плантациях. От них можно избавиться с помощью подсолнечного масла. Для этого его надо разлить в маленькие емкости, поставить на солнце, пока оно не станет горчить. Таким маслом надо потом полить места скоплений муравьев, и они уйдут.