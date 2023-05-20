Пять красивых георгинов, которые нужно вырастить этим летом

Лондонский садовник Томас Раттер описывает пять лучших георгинов этого лета.
Георгины производят неизгладимое впечатление, выделяясь среди других цветов в саду в разгар лета.
Существуют тысячи различных сортов, из которых можно выбрать один, подходящий для любого участка.
Огромное разнообразие цветов, размеров и форм георгин означает, что вы можете подобрать себе цветок на ваш вкус.
Вы можете выбрать классическую форму помпона, одну из разновидностей кувшинки или, что-то более тонкое и изящное.
Многие садоводы выращивают георгины из-за их беззастенчивого, буйного разнообразия летних красок, а также потому что они прекрасно подходят для букетов,их красочные цветы прекрасно смотрятся в цветочных композициях.
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Вот пять лучших сортов георгинов, которые выбрал садовник Томас Раттер для этого лета.
1. Георгин «Обсидиан Верроне»
'Verrone's Obsidian' - этот уникальный георгин формой напоминает звезду со свернутыми лепестками темно-красного цвета, который кажется почти черным как обсидиан, он резко контрастирует со вспышкой желтого цвета в центре. Это богатое нектаром сердце звезды поразит всех.
Сочетается «Обсидиан Верроне» с декоративными травами и крупнолистными многолетниками.
Этот сорт любит солнце и богатую гумусом, плодородную, хорошо дренированную почву.
2.Георгин "Тото"
Этот георгин производит уникальные цветы, его выступающий желтый центр с махровым цветком окружен одиночными кремово-белыми лепестками.
«Тото» меньше, чем некоторые георгины, около 40 см в высоту, но не менее привлекателен.
Георгин 'Toto' хорошо смотрится вдоль бордюров или в горшках.
При обильном поливе и подкормке этот сорт будет цвести до самой осени.
Высаживайте его на солнечной стороне во влажную, почву.
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3. Георгин "Меркий"
Красивый и нежный с маленькими одиночными цветами мягких оттенков лилово-розового, этот сорт происходит из Мексики, но оказался устойчивым к умеренным температурам
Цветет с середины лета до поздней осени, стебли достигают1,5 м в высоту.
Посадите его в просторном месте, на солнце, чтобы он не затенял другие растения.
4. Георгин 'Crème de Cassis'
Этот эффектный двухцветный георгин с формой кувшинки - звезда лета.
Бледно - сиренево - розовые лепестки с малиновой изнанкой смотрятся очень эффектно.
Этот сорт хорошо сочетается с выносливыми многолетними растениями контрастных цветов создавая яркое шоу оттенков фейерверка.
Выращивайте на полном солнце с хорошо дренированной почвой, хотя растение может переносить и небольшое затенение.
5. Георгин "Совершенно мандариновый"
У этого плодовитого растения яркие персиковые и оранжевые цветы которые являются одними из типичных цветов лета.
Объедините его с другими многолетниками с темной листвой для уникального эффектного оформления.
Лучше всего цветет на солнце, но может выносить и легкую тень.
Поливайте его почаще и он будет цвести до самых заморозков.
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