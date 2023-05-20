Пять красивых георгинов, которые нужно вырастить этим летом

18:11 2023-05-20

Георгины распускаются в разгар лета, и это идеальное время, чтобы полюбоваться этими пышными, яркими цветами во всей их красе.

Лондонский садовник Томас Раттер описывает пять лучших георгинов этого лета.

Георгины производят неизгладимое впечатление, выделяясь среди других цветов в саду в разгар лета.

Существуют тысячи различных сортов, из которых можно выбрать один, подходящий для любого участка.

Огромное разнообразие цветов, размеров и форм георгин означает, что вы можете подобрать себе цветок на ваш вкус.

Вы можете выбрать классическую форму помпона, одну из разновидностей кувшинки или, что-то более тонкое и изящное.

Многие садоводы выращивают георгины из-за их беззастенчивого, буйного разнообразия летних красок, а также потому что они прекрасно подходят для букетов,их красочные цветы прекрасно смотрятся в цветочных композициях.

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    Вот пять лучших сортов георгинов, которые выбрал садовник Томас Раттер для этого лета.

    1. Георгин «Обсидиан Верроне»

    'Verrone's Obsidian' - этот уникальный георгин формой напоминает звезду со свернутыми лепестками темно-красного цвета, который кажется почти черным как обсидиан, он резко контрастирует со вспышкой желтого цвета в центре. Это богатое нектаром сердце звезды поразит всех.

    Сочетается «Обсидиан Верроне» с декоративными травами и крупнолистными многолетниками.

    Этот сорт любит солнце и богатую гумусом, плодородную, хорошо дренированную почву.

    2.Георгин "Тото"

    Этот георгин производит уникальные цветы, его выступающий желтый центр с махровым цветком окружен одиночными кремово-белыми лепестками.

    «Тото» меньше, чем некоторые георгины, около 40 см в высоту, но не менее привлекателен.

    Георгин 'Toto' хорошо смотрится вдоль бордюров или в горшках.

    При обильном поливе и подкормке этот сорт будет цвести до самой осени.

     Высаживайте его на солнечной стороне во влажную, почву.

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    3. Георгин "Меркий"

    Красивый и нежный с маленькими одиночными цветами мягких оттенков лилово-розового, этот сорт происходит из Мексики, но оказался устойчивым к умеренным температурам

    Цветет с середины лета до поздней осени, стебли достигают1,5 м в высоту.

    Посадите его в просторном месте, на солнце, чтобы он не затенял другие растения.

    4. Георгин 'Crème de Cassis'

    Этот эффектный двухцветный георгин с формой кувшинки - звезда лета.

    Бледно - сиренево - розовые лепестки с малиновой изнанкой смотрятся очень эффектно.

    Этот сорт хорошо сочетается с выносливыми многолетними растениями контрастных цветов создавая яркое шоу оттенков фейерверка.

    Выращивайте на полном солнце с хорошо дренированной почвой, хотя растение может переносить и небольшое затенение.

    5. Георгин "Совершенно мандариновый"

    У этого плодовитого растения яркие персиковые и оранжевые цветы которые являются одними из типичных цветов лета.

    Объедините его с другими многолетниками с темной листвой для уникального эффектного оформления.

    Лучше всего цветет на солнце, но может выносить и легкую тень.

    Поливайте его почаще и он будет цвести до самых заморозков.

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