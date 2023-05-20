Пять красивых георгинов, которые нужно вырастить этим летом

Лондонский садовник Томас Раттер описывает пять лучших георгинов этого лета.

Георгины производят неизгладимое впечатление, выделяясь среди других цветов в саду в разгар лета.

Существуют тысячи различных сортов, из которых можно выбрать один, подходящий для любого участка.

Огромное разнообразие цветов, размеров и форм георгин означает, что вы можете подобрать себе цветок на ваш вкус.

Вы можете выбрать классическую форму помпона, одну из разновидностей кувшинки или, что-то более тонкое и изящное.

Многие садоводы выращивают георгины из-за их беззастенчивого, буйного разнообразия летних красок, а также потому что они прекрасно подходят для букетов,их красочные цветы прекрасно смотрятся в цветочных композициях.