Топ пять лучших роз для вашего сада от лучших садовников

Садовый дизайнер и обладатель золотой медали RHS Chelsea Джо Томпсон описывает характеристики некоторых из своих абсолютных фаворитов.

"Фелисите Перпетю"

«Эта роза — олицетворение пуховки. Ее вычурные кремовые цветы собраны в сотни восхитительных соцветий вдоль ее эластичных и гибких ветвей», — сообщает Джо.

Эта роза вырастает примерно до шести метров в высоту, поэтому ей нужно много места, чтобы виться.

Попробуйте ее на живой изгороди или на прочной беседке, которая выдержит вес взрослого растения.

Цветы у нее появляются в июле.

"Мэг"

«Эта роза поэтов, гибкая и непринужденная Мэг. Она романтична», — отмечает Джо:

«То же самое касается ее цвета; один день она розовая, а на на следующий день оттенок меняется.“

Это повторноцветущая плетистая роза будет радовать красивыми и нежными цветками до самой осени. Поставщик роз Питер Билс советует, эту розу можно выращивать как небольшой куст, если сделать для нее опору.

"Восхождение жаворонка"

«Название напоминает об изысканной гармонии, и цветы делают то же самое», — отмечает Джо.

«Помимо полупрозрачности и обманчивой хрупкости этих замечательных цветов, я никогда не смогу забыть тот свет, который они приносят в сад.

Это кустовая роза, цветы которой полумахровые и бывают: персиковые, розовые, коралловые, желтые, оранжевые, лимонные и абрикосовые».

"Медсестра Макмиллан"

«Иногда белая, иногда персиковая, иногда чуть румяная, эта роза цветет все лето.

Она цветет на свету и в тени, а в моем саду она даже цветет на высоте 3 метра на березе, на которую она каким-то образом забралась», — рассказал коментатор.

Трудно ошибиться с этой классической кустовой розой, она идеально может подойти и для небольших помещений, так как в высоту и ширину достигает всего около 90 см. и цветет все лето и осень.

"Гилен де Фелигонд

«Красивые, элегантные разноцветные, беспорядочные, почти вечнозеленые, не слишком колючие, розовые, персиковые, абрикосовые, янтарные и белые. Ароматный и постоянно меняющийся — гипноз в цветке», — так Джо описывает одну из своих лучших роз.

Эта роза цветет довольно часто в течении всего лета, и это одна из немногих роз, которые делают это.

Она также не имеет шипов, что дополняет его глянцевую листву.