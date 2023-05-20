Топ пять лучших роз для вашего сада от лучших садовников

Садовый дизайнер и обладатель золотой медали RHS Chelsea Джо Томпсон описывает характеристики некоторых из своих абсолютных фаворитов.
"Фелисите Перпетю"
«Эта роза — олицетворение пуховки. Ее вычурные кремовые цветы собраны в сотни восхитительных соцветий вдоль ее эластичных и гибких ветвей», — сообщает Джо.
Эта роза вырастает примерно до шести метров в высоту, поэтому ей нужно много места, чтобы виться.
Попробуйте ее на живой изгороди или на прочной беседке, которая выдержит вес взрослого растения.
Цветы у нее появляются в июле.
"Мэг"
«Эта роза поэтов, гибкая и непринужденная Мэг. Она романтична», — отмечает Джо:
«То же самое касается ее цвета; один день она розовая, а на на следующий день оттенок меняется.“
Это повторноцветущая плетистая роза будет радовать красивыми и нежными цветками до самой осени. Поставщик роз Питер Билс советует, эту розу можно выращивать как небольшой куст, если сделать для нее опору.
"Восхождение жаворонка"
«Название напоминает об изысканной гармонии, и цветы делают то же самое», — отмечает Джо.
«Помимо полупрозрачности и обманчивой хрупкости этих замечательных цветов, я никогда не смогу забыть тот свет, который они приносят в сад.
Это кустовая роза, цветы которой полумахровые и бывают: персиковые, розовые, коралловые, желтые, оранжевые, лимонные и абрикосовые».
"Медсестра Макмиллан"
«Иногда белая, иногда персиковая, иногда чуть румяная, эта роза цветет все лето.
Она цветет на свету и в тени, а в моем саду она даже цветет на высоте 3 метра на березе, на которую она каким-то образом забралась», — рассказал коментатор.
Трудно ошибиться с этой классической кустовой розой, она идеально может подойти и для небольших помещений, так как в высоту и ширину достигает всего около 90 см. и цветет все лето и осень.
"Гилен де Фелигонд
«Красивые, элегантные разноцветные, беспорядочные, почти вечнозеленые, не слишком колючие, розовые, персиковые, абрикосовые, янтарные и белые. Ароматный и постоянно меняющийся — гипноз в цветке», — так Джо описывает одну из своих лучших роз.
Эта роза цветет довольно часто в течении всего лета, и это одна из немногих роз, которые делают это.
Она также не имеет шипов, что дополняет его глянцевую листву.
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