Уксус и ромашка против тли: какие неожиданные рецепты помогают прогнать вредителей с огорода

Мало кто знает, но яблочный уксус - отличное средство борьбы с тлей. Более того, он также защитит культуры и от грибковых заболеваний. Средство готовится из расчета 1 ст.л. на 1 л воды. Опрыскивать растение вечером либо в пасмурную погоду.

Эффективно воздействует на этого вредителя также настой ромашки аптечной. Для этого нужно 1 кг измельченных соцветий и листьев растения залить 10 л горячей воды. Дать настояться 12 часов, процедить.

Затем разбавить водой в соотношении 1:3. Добавить мыла (для лучшего прилипания). На 10 л настоя - 40 гр. моющего средства.

Бархатцы в деле борьбы с тлей также очень полезные помощники. Надо мелко порубить с полведра этих растений, залить 10 л горячей воды и 2 суток настаивать. Затем процедить и опрыскать культуры.

Еще один вариант домашнего средства против тли - на основе "Зеленого мыла". Для борьбы с вредителем надо 200-300 гр. средства развести в воде и опрыскать растения.