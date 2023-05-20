Садовод со стажем объяснил, что надо делать, чтобы кабачки не начинали гнить на грядке

Что с этим делать, можно ли помочь растению и сохранить урожай? Ответ дал опытный садовод.

Первая причина развития гнилостных процессов - застой воды в грунте или прямо на поверхности кабачков.

Образуется питательная среда для размножения грибков и бактерий, которые вызывают гниение плода.

Такое может случиться при очень дождливом лете или обильных частых росах по утрам, которые особенно опасны во время созревания кабачка.

Предупредить гниение можно, для этого следуем следующим рекомендациям.

Изначально правильно подбираем сорт, есть такие виды, которые отличаются стойкостью к заболеваниям и гнилям.

Позаботьтесь о почве, она должна постоянно быть рыхлой и хорошо дренированной.

Конечно же, следим за поливом, все делаем в меру, чтобы воды хватало, но без излишков.

Важный момент: не держите кабачки долго на грядке, позволяя им перезревать.

Возьмите на заметку простое народное средство, которое спасает кабачки от гниения на грядке.

Это обычная кухонная соль, которую используем как натуральное дезинфицирующее средство, которое угнетает патогенную флору и предупреждает гнилостные процессы.

Под воздействием соли шкурка кабачка становится более крепкой.

Делаем простейший раствор: 10 л воды и 2 ст. л. соли. Проводим опрыскивания раз в 10 дней, первый раз в начале цветения, последний - после окончания плодоношения.

После этого средства кабачки будут долго оставаться плотными, здоровыми и целыми - без гнили.