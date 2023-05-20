Испания: истребитель F-18 врезался в авиабазу Сарагоса

На нескольких изображениях видно, как корабль маневрирует в воздухе в течение нескольких секунд, затем он восстанавливает высоту, прежде чем начал падение и разбился в результате взрыва.

Летчику далось катапультироваться и спуститься на парашюте рядом со столбом дыма.

В Твиттере ВВС Испании подтвердили, что «пилот успешно катапультировался» до катастрофы.

Он «уже находится в больнице и его жизни ничего не угрожает», уточнили там через несколько часов.

По данным испанской прессы, авария произошла из-за проблемы во время тренировки пилота в субботу.

По данным испанской газеты El Mundo, на счету пилота более 1000 часов налета.

На место крушения прибыли пожарные.

Это не первый случай, когда ВВС приходится сталкиваться с такой ситуацией: в 2017 году авария унесла жизнь пилота вскоре после взлета на базе Торрехон-де-Ардос под Мадридом.