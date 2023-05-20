Дачный эксперт рассказал, как он борется с вершинной гнилью и получает урожай в 2 раза выше обычного

Вершинная гниль выглядит как темные мягкие пятна, постепенно охватывающие всю поверхность плода. Гниение заражает все помидоры один за одним и губит весь урожай.

Причина появления вершинной гнили томатов - дефицит кальция в грунте или в тканях самого растения, провоцирующими факторами являются скачки температур и перепады влажности.

Помогает в борьбе с гнилью и повышает урожай помидоров одно эффективное дешевое средство, которое есть в каждом доме. Это обычная лимонка.

Лимонная кислота - органическое соединение, входящее в состав цитрусовых. Попадая в почву, она улучшает способность растений поглощать питательные вещества, в том числе кальций.

Второе полезное свойство лимонки - стимуляция роста и развития корней, также она оздоравливает листья и побеги, помогает растению дать больше цветов и завязей.

Лимонная кислота положительно влияет на иммунную систему растений, повышает их стрессоустойчивость. Это хороший антисептик, отличное противогрибковое средство.

Кроме всего прочего, лимонка способна сделать плоды вкуснее, они будут более сочными и сладкими.

В каком виде применять лимонную кислоту для томатов? Делаем водный раствор.

Профилактика вершинной гнили: на 10 л воды берем 2 ч. л. порошка, опрыскиваем каждые 2 недели. Начинаем с периода цветения, завершаем созреванием томатов.

Поддерживающая подкормка: на 10 л воды взять 1 ч. л. кислоты, поливать в корневую часть один раз в месяц. Начинаем в мае, заканчиваем в августе.

Растения будут активно расти, сформируют хорошие плоды отменного качества.