Опытный дачник посоветовал рецепт свекольной воды для удобрения комнатных растений

Можно, конечно, пойти в магазин и приобрести специальное удобрение, но зачем, если все необходимое есть под рукой.

Подкормка получается не менее полезной, к тому же экологически безопасной и бесплатной.

Свекла - источник минеральных веществ - калия, магния, фосфора, фтора, марганца.

Это полный набор, который нужен домашним растениям для обменных процессов, проведения реакции фотосинтеза, дыхания, формирования цветов.

При варке корнеплода полезные вещества переходят из свеклы в воду. Она превращается в ценную подкормку. Что дает такое удобрение?

Питает и укрепляет корни, усиливает иммунитет, активирует рост листвы и стебля, увеличивает число соцветий, продлевает период цветения.

Приготовление раствора не составит труда. Промойте свеклу, очистите и порежьте мелкими кусочками. Поместите в кастрюлю с водой и варите полчаса.

Потом надо остудить жидкость и выловить из нее свеклу. Воду используем для полива или опрыскивания. Перед тем как удобрять растения, жидкость разводим пополам с чистой водой.

Туда же для полезности можно добавить сахар или мед, небольшое количество. Поливы делаем раз в неделю в утреннее или вечернее время.

Опрыскивания допускается проводить чаще. Однако избегаем это делать во время цветения. Стараемся не затрагивать цветы при обработке.

Удобрять свекольной водой можно фиалку, герань, бегонию, алоэ, кротон, драцену, каланхоэ.

Но такая подкормка подходит не всем, избегайте давать свекольную воду орхидеям, азалиям, кактусам, суккулентам.