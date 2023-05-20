Джей-Зи и Бейонсе покупают самый дорогой дом в Калифорнии за $200 млн

Выплаченная сумма делает его самым дорогим домом, когда-либо проданным в Калифорнии.

Но, рекорд самого дорогого дома в США по-прежнему принадлежит управляющему хедж-фонда, который в 2019 году заплатил около 238 миллионов долларов за четырехэтажный дом в Нью- Йорке.

По данным TMZ, Бейонсе и Джей-Зи купили свой новый дом в Малибу площадью 30 000 квадратных футов с бассейном и видом на океан в Райской бухте, «одном из величайших архитектурных шедевров» в Америке, у коллекционера произведений искусства.

Дом, спроектированный архитектором Тадао Андо, изначально предлагался за 295 миллионов долларов, но паре удалось сбить цену.

Для звездной пары это не первая крупная сделка с недвижимостью.

По данным TMZ, в 2017 году они купили дом в Бел-Эйр за 88 миллионов долларов и вложили еще миллионы, так что сегодня он стоит почти 100 миллионов долларов.

Бейонсе и Джей-Зи познакомились примерно в 2000 году и состоят в отношениях с 2002 года. Свадьба состоялась в 2008 году. Впервые они стали родителями в 2012 году, а в 2017 году у них родилась двойня.