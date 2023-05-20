Диана Арбенина получила серьезную травму и вынуждена была отменить концерт

У группы «Ночные снайперы» в последнее время с концертами дела не очень. Как напоминает КП, недавно должно были состояться целых три концерта в Узбекистане, но их перенесли. Причина в том, что организаторы не сумели выполнить технический райдер коллектива.

А запланированный на 21 мая концерт в Киргизии был и вовсе отменен. Как выяснилось, здесь причина - в серьезной травме лидера группы Дианы Арбениной.

Дело такое: поскользнулась на лестнице своего дома, пока не могу ходить, - поделилась 48-летняя певица в соцсети. Концерт в Бишкеке не одолею. Простите, пожалуйста, мы приедем обязательно - как только я в прямом смысле встану на ноги.

Поклонники, узнав о случившемся, поддержали Диану, посоветовав ей отменить и другие концерты - до полного ее физического восстановления.