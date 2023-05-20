Не выбрасывайте стебли подсолнечника: это незаменимы помощник для вашего огорода

21:55 2023-05-20

Когда подсолнухи отцветают, не стоит отправлять их в компост или сжигать. Стеблям растения можно найти применение в огороде.

Из них получается отличный нижний слой в теплых грядках, предназначенный за отвод излишков влаги и формирование запаса питательных веществ.

Стебли можно оставить на грядке и посадить рядом с ними озимые культуры. Остатки подсолнечника обеспечат им защиту от непогоды.

Оставленные на грядке  стебли к следующему сезону станут отличной опорой для вьющихся растений, декоративных или овощных.

Если вкопать несколько стеблей вокруг огородной культуры, обвязать из веревкой, укрыть спанбондом, получится прекрасное укрытие для растений.

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