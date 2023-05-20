Огородники назвали растения, рядом с которыми нельзя сажать лук: урожая не будет

По правилам севооборота лук нужно каждый год сажать на новом месте. Но есть растения, рядом с которыми он не даст урожая.

Например, не следует сажать лук рядом с различными вьющимися культурами вроде фасоли или гороха.

Такие растения создадут лишнее затенение для лука, а без достаточно освещения крупные головки лука вырастить невозможно.

Лучше посадить растение рядом с морковью, капустой, клубникой, томатами или свеклой. Они защитят лук от вредителей.