Знающий садовод рассказал, как помочь пожелтевшим на грядке огурцам с помощью аспирина

Желтеть плоды огурцов и их листья начинают, когда испытывают нехватку воды, питательных элементов.

Также подобное бывает при ошибках обрезки, из-за вредителей и болезней, возможно пожелтение огурцов, когда они перезревают.

Чтобы не допустить таких проблем, надо обеспечить полноценный уход и проводить профилактические обработки, используя химические и биопрепараты, средства, приготовленные на основе народных рецептов.

Одно из таких средств - обычный всем известный аспирин. В нем содержится ацетилсалициловая кислота, это хороший стимулятор иммунитета.

Препарат может улучшать устойчивость растений к стрессу, переменам погода, засушливым периодам, болезням.

Это лекарство способствует лучшему впитыванию полезных элементов из земли и качественному протеканию процесса фотосинтеза.

Как применять? В пяти литрах воды размешиваем таблетку препарата, потом делаем опрыскивания по листьям и плодам. Частота обработок - раз в неделю, начиная с фазы цветения.

Последняя обработка будет после сбора урожая. Аспирин помогает противостоять мучнистой росе, ржавчине, черной пятнистости.